Verplichting om ook jongens al zittend te laten plassen? ‘Niemand is gemaakt om dat rechtstaand te doen’

In Nederland doet een studie over de hygiëne van toiletten op de lagere school veel stof opwaaien. Doordat jongens liever rechtstaand plassen, zouden hun toiletten daarom ook vuiler zijn. Leerkrachten zijn dat beu en willen daarom iedereen verplichten zittend te plassen. Goed idee volgens kinderuroloog Erik Van Laecke. ‘Niemand is gemaakt om rechtstaand te plassen.’

Rechtstaand plassen. Voor mannen een gemak, voor vrouwen een nachtmerrie. Een wc-bril die omhoog staat en enkele kleine druppeltjes op de rand, niemand wordt er gelukkig van. Het internationale onderzoeksbureau Kantar nam daarom een kijkje op de jongens- en meisjestoiletten op Nederlandse lagere scholen. Bij de jongens leek het er allemaal een stukje vuiler aan toe te gaan dan bij de meisjes. En dat komt volgens de ouders omdat jongens liever rechtstaand plassen. Oplossing: verplicht zittend plassen, klinkt het bij twee derde van de Nederlandse leerkrachten in de studie.

Infecties

Geen slecht idee, vindt Erik Van Laecke, kinderuroloog in het UZ Gent. ‘Niemand is gemaakt om rechtstaand te plassen. Als je rechtstaat, kan je je bekkenbodem nooit volledig ontspannen, wat ervoor zorgt dat er een residu in de blaas achterblijft. Dat kan voor infecties zorgen.’ Maar voor kleine jongetjes zijn er nog andere moeilijkheden. ‘Ze moeten op zoek naar hun plassertje. Dat zit dan vaak gewrongen tussen hun broek of onderbroek, wat voor extra weerstand zorgt.’ Maar een verplichting gaat volgens Van Laecke misschien een stap te ver. ‘Al is een richtlijn zeker nodig.’ Toch liggen onze scholen daar niet van wakker. Bij de scholenkoepels is er geen richtlijn en in scholen zijn er vaak meer urinoirs dan toiletten aanwezig voor de jongens. ‘Het is onze cultuur. We leren allemaal op een potje zitten, maar daarna willen jongens rechtstaand plassen zoals hun papa’, zegt Van Laeck.

Blauwe pipi

Dat rechtstaand plassen voor een ‘vuiler’ toilet zorgt, klopt volgens Van Laecke wel. ‘Er zijn in het verleden al studies geweest waarbij ze mannen methyleenblauw hebben doen drinken. Dat kleurt de urine. Toen werd duidelijk dat mannen wel degelijk ‘sproeiers’ zijn. De testpersonen hadden urine op hun hemd, onderbroek en broek, maar ook op het toilet waren er overal blauwe vlekjes te vinden.’ Al betekent dat niet dat het toilet echt ‘vuil’ is. ‘Urine is per definitie steriel. Er zitten geen kiemen in. Dat je daar een blaasontsteking van kan krijgen is dus een misconceptie. Als je op de toiletbril niest, is de kans op een infectie groter.’