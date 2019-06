Steven Van Herreweghe lanceert antwoord op racistische brief: ‘In Aalst noemen we dat zoagen, kreften en memmen’

Televisiepresentator Steven Van Herreweghe en het Aalsterse burgerinitiatief Over.morgen hebben in een open brief gereageerd op de racistische boodschap die enkele Aalstenaars van allochtone afkomst woensdag in hun brievenbus vonden. ‘Wie in Aalst woont, woont er met liefde voor de unieke stad, zijn DNA en zijn prachtige inwoners’, klinkt het.

Het burgerinitiatief Over.morgen wil naar eigen zeggen ‘samen met alle Aalstenaars op zoek gaan naar een recept waardoor Aalst in de toekomst beter smaakt dan de lekkerste pudding die je ooit geproefd hebt’. Die pudding smaakte woensdag echter bijzonder zuur voor enkele Aalstenaars van allochtone afkomst, die in hun brievenbus een racistische brief terugvonden. Daarin schreef de anonieme afzender onder andere dat ‘na deze verkiezing heel duidelijk is dat vreemde (sic) hier niet welkom zijn’, ‘dat jullie in heel Europa niet meer welkom zijn’ en ‘dat niemand jullie moet hebben’.

Daarna volgde een racistisch betoog vol schrijffouten, waarin hij of zij allochtonen uitmaakt voor ‘onbeschaafd’, ‘onbeleefd’, ‘laf’, ‘vuil’, ‘achterbaks’, ‘dom’, ‘halve beesten zonder waarde’, ‘profiteurs’, enzovoort.

Dat racistische betoog wordt veroordeeld in een open brief door Over.morgen: ‘Niet iedereen in Aalst heeft de mogelijkheid om te lachen. Sommige mensen hebben het best wel moeilijk. Met zichzelf, met het leven dat alsmaar duurder wordt, met de wereld die verandert. Het leven geeft hier aan veel mensen weinig cadeaus. We gaan er elk op onze manier mee om. De ene is een binnenfretter, de andere aperitieft wat meer en er zijn er die hun onmacht projecteren op nieuwkomers. In Aalst noemen we dat zoagen, kreften en memmen.’

De initiatiefnemers vragen dan ook om meer positiviteit. ‘We willen een liefdevolle boodschap uitsturen als reactie op die haat’, gaf Steven Van Herreweghe meer uitleg op Radio 1. Of zoals het in de open brief verwoord staat: ‘Wij komen elkaar tegen op straat en zijn bang elkaar aan te spreken. Dat is nergens voor nodig. Ik woon hier al lang genoeg om te weten dat Aalst een toffe stad is waar iedereen welkom is. Wees meer dan welkom om samen die plek te beschermen. Met veel liefde en respect voor elkaars normen en waarden. Want wie in Aalst woont, woont er met liefde voor de unieke stad, zijn DNA en zijn prachtige inwoners. En daar maken wij samen deel van uit. Weir doeng voesj!’

Verdachte in beeld, Unia start onderzoek

De politie startte op vraag van burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) een onderzoek, er zou zelfs al een verdachte in beeld zijn. ‘Er zijn ernstige aanwijzingen’, aldus D’Haese. ‘Ik haat mensen die anonieme haatbrieven de wereld insturen en oproepen tot haat. Dat is drie keer haat, dat is te veel. Dat hoort niet thuis in Aalst. Ik veroordeel scherp de inhoud en de handelswijze van de brief.’

Ook het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia opende woensdag een onderzoek. ‘We hebben een lokale medewerker in Aalst en we groeperen het aantal meldingen’, aldus woordvoerder Lode Nolf. ‘We onderzoeken de grootte van de actie. Is het eerder een burenruzie die is ontaard in de euforie van de verkiezingsresultaat, of is het iets structureel?’ Als er voldoende bewijslast is, kan de zaak eventueel voor de rechter gebracht worden.