Politie houdt extra alcoholcontroles in pinksterweekend

Van vrijdagavond tot en met maandagochtend organiseren de federale en de lokale politie opnieuw een ‘weekend zonder alcohol achter het stuur’. Door extra alcoholcontroles te houden, hopen ze mensen aan te zetten om niet zelf achter het stuur te kruipen wanneer ze onder invloed zijn van alcohol of drugs.

De politie wijst op mogelijke alternatieven, zoals een Bob aanduiden, met taxi of openbaar vervoer reizen, of ter plaatse overnachten. Behalve sensibiliseren, willen de agenten met het controleweekend ‘voor de hardleerse bestuurders ook het risico vergroten dat ze onderworpen worden aan een controle dankzij een geïntegreerde aanpak en het inzetten van verschillende middelen in heel het land’, klinkt het in een persbericht.

Het vorige ‘weekend zonder alcohol achter het stuur’ vond midden januari plaats. Bijna 35.000 bestuurders moesten toen blazen; 1,8 procent had te veel gedronken.