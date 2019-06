Tweede winst voor Emma Meesseman en Kim Mestdagh in WNBA (maar ze komen nu naar de Cats)

In de WNBA boekten Emma Meesseman (12 punten, 4 rebounds, 3 assists) en Kim Mestdagh (3 punten) met Washington Mystics een knappe 103-85 overwinning tegen Chicago Sky. Kim Mestdagh, die debuteert in de WNBA, dropte in alle drie de wedstrijden die ze tot nu toe speelde al een bom.