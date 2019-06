In totaal nemen vandaag meer dan 30.000 mensen deel aan de verschillende ceremonies om D-Day te herdenken. Hierboven kan u alles live mee volgen.

De Amerikaanse president Donald Trump brengt vanmorgen rond 11 uur een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats in Colleville-sur-Mer in Normandië, in het noorden van Frankrijk. Zijn bezoek kadert in de herdenkingen van de landing op D-Day op 6 juni 1944, donderdag 75 jaar geleden.

Hij zal er een korte toespraak houden, net als de Franse president Macron.

Zowel in als buiten de begraafplaats gelden grote veiligheidsmaatregelen. De begraafplaats ligt naast Omaha Beach, ten noordwesten van Bayeux. Daar kwamen de Amerikaanse troepen in juni 1944 aan land.

Het is niet het eerste presidentiële bezoek aan de begraafplaats, waar 9.380 Amerikaanse soldaten begraven liggen, zo zei de directeur van de begraafplaats, Scott Desjardins. ‘De eerste president die kwam, was Jimmy Carter in 1978.’ Daarna trokken onder meer ook Ronald Reagan en Barack Obama naar Normandië.

Naar verwachting zullen 12.000 mensen de herdenkingen in Normandië bijwonen. In totaal nemen meer dan 30.000 mensen deel aan de verschillende ceremonies om de landing te herdenken.

Woensdag was er zo al een internationale ceremonie in het Britse Portsmouth, waar verschillende staats- en regeringshoofden aanwezig waren. Ook premier Charles Michel was er, net als Trump en zijn echtgenote Melania.

Vanmorgen begonnen de ceremonies al rond 8.30 uur. Ook Theresa May was daarbij aanwezig, Het is haar laatste officiële buitenlandse optreden als Brits premier.

Ook ons leger doet mee

Ons land neemt vooral met de land- en luchtcomponent deel aan de herdenking. Het is voor het eerst in 75 jaar dat het Belgisch leger aanwezig is in Normandië aan de zijde van onze bondgenoten.

Zondag nemen onze militairen deel aan een massasprong waarbij 1.400 parachutisten worden gedropt boven Sainte-Mère-l’Eglise. Ze doen daarna ook mee aan de grote militaire parade bij het monument voor de parachutisten, 'Iron Mike' in Sainte-Mère-l’Eglise.