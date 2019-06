Volgens Williams F1-piloot George Russell keert de Formule 1 terug naar Zandvoort en Nederland omwille van de enorme populariteit van Max Verstappen. Zonder Verstappen zou er geen sprake zijn van een terugkeer.

Wanneer een nieuw land op de F1-kalender komt wordt er steeds met argusogen naar het circuit gekeken. Ook bij de terugkeer van Nederland op de F1-kalender is er veel te doen rondom het circuit van Zandvoort.

George Russell meent dat er op het circuit van Zandvoor weinig spektakel te beleven zal zijn. Russell is dan ook van mening dat Zandvoort hoofdzakelijk terugkeert door de populariteit van Max Verstappen.

Russell begrijpt echter dat de Formule 1 vanuit commercieel oogpunt Nederland laat terugkeren op de F1-kalender. De eerste 'Dutch GP' sinds 1985 kan dan ook een enorm commercieel succes worden.

"Ik hou van Zandvoort. Puur wat circuits betreft om op te rijden behoort Zandvoort tot mijn favoriete vijf circuits in de wereld," aldus Russell. "Maar wat het racen betreft zal het zo slecht zijn als in Monaco."

"Iedereen weet echter wat je mag verwachten wanneer je naar Monaco gaat, je weet ook wat je mag verwachten wanneer je naar Australië gaat. De inhaalmogelijkheden zijn beperkt. En nu wordt Zandvoort aan dat lijstje toegevoegd."

"Dat moeten we gewoonweg aanvaarden," besloot Russell.

Volgens Russell wil de Formule 1 graag een grote fanbasis in Nederland en optimaal profiteren van de Max Verstappen-mania.

"We gaan naar daar omwille van Max en zijn vele Nederlandse fans. De Formule 1 zou echter niet zijn wat ze is zonder haar fans, dat moeten we ook appreciëren," aldus Russell.

"Het is een geweldig circuit. Ik hoop echter dat ze de grindbakken laten liggen want dat maakt het circuit zo uitdagend om op te rijden. Maar echt racen, nee dat ga je er niet zien."

