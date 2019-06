Na Parkland shooting: aanklacht tegen gewapende ‘lafaard’

De gewapende agent die niet ingreep terwijl een schutter zeventien mensen vermoordde in Parkland, is gearresteerd en aangeklaagd.

De politieagent die in februari 2018 buiten bleef staan terwijl zich in een schoolgebouw in het Amerikaanse Parkland een bloedbad voltrok, werd dinsdag aangehouden en aangeklaagd voor kinderverwaarlozing, schuldig verzuim en meineed.

Scot Peterson, belast met de beveiliging van de middelbare school in Florida, was de enige gewapende beambte op het schoolterrein. Toch is op camerabeelden te zien hoe hij bij de ingang van het schoolgebouw bleef staan, terwijl de 19-­jarige ex-leerling Nikolas Cruz binnen veertien leerlingen en drie personeels­leden neerschoot. De verklaring die de inmiddels ontslagen Peterson gaf voor zijn passiviteit tijdens de moordpartij, was dat hij dacht dat de schoten van buiten kwamen.

Passiviteit

Het onderzoek laat zien dat hij ‘absoluut niets heeft gedaan’ om de schietpartij tegen te houden, zei de politiewoordvoerder Rick Swearingen. ‘Er is geen twijfel mogelijk dat zijn passiviteit levens heeft gekost.’ President Donald Trump noemde Peterson een ‘lafaard’.

Lori Alhadeff, wier veertienjarige dochter vermoord werd door de schutter, verklaarde tegenover pers­bureau AP: ‘Hij had de goede man met het wapen moeten zijn die naar binnen ging’. Die ‘goede man met het wapen’ is ook het ideologische antwoord dat de National Rifle Association, de uiterst machtige Amerikaanse wapenlobby, steevast naar voren schuift als remedie tegen ‘slechte mannen met een wapen’.