Twee fietsers in levensgevaar na aanrijding met vluchtmisdrijf

Twee fietsers zijn woensdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met vluchtmisdrijf. Dat meldt de lokale politie van Antwerpen. De eigenaar van de wagen werd onderschept, legde een positieve ademtest af en is gearresteerd.

De slachtoffers werden om iets voor 20 uur op het kruispunt van de Noordersingel met de Turnhoutsebaan van het fietspad gemaaid door een wagen die zijn bocht miste. De bestuurder reed vervolgens door, maar de wagen en de eigenaar daarvan - vermoedelijk dus de bestuurder - werden wat later door de politie aangetroffen in Deurne. De verdachte bleek gedronken te hebben.

Getuigen zagen woensdagavond hoe een zwarte BMW over de Turnhoutsebaan vanuit Deurne in de richting van de Noordersingel reed. Ter hoogte van het kruispunt wilde de bestuurder links de Noordersingel oprijden. 'Hij is rechtdoor gereden en is op het fietspad terechtgekomen', zegt politiewoordvoerder Willem Migom. Op dat fietspad maaide de wagen twee fietsers omver, de bestuurder zette zijn weg verder en reed over het fietspad tot aan de Turnhoutsepoort.

Al snel kon de politie de wagen lokaliseren in een ondergrondse garage in de Frank Craeybeckxlaan in Deurne. Het voertuig had een platte band en een beschadigde voorruit.

‘Een interventieploeg kon ook de eigenaar van de wagen, een 43-jarige man die geen onbekende is voor politie en gerecht, vatten voor zijn woning in Deurne’, zegt Migom. ‘Hij legde een positieve ademtest af. Vermoedelijk was hij ook de bestuurder, maar dat wordt nog verder onderzocht.’