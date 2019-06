Video. Vrouw doet levensgevaarlijke poging tot oversteek spoorweg

Infrabel verspreidt een filmpje waarop te zien is hoe een vrouw met haar wagen een versperde overweg tracht over te steken. Ze rijdt zich helemaal vast en komt zo in een levensgevaarlijke situatie terecht.

De vele campagnes van spoorwegbeheerder Infrabel ten spijt wagen nog steeds mensen zich over een spoorweg wanneer dat niet mag. Het filmpje dat Infrabel vandaag verspreidt, tart alle verbeelding. Een overweg was afgesloten voor onderhoud, toen een vrouw zich woensdagochtend een weg probeerde te banen door de versperring. Het wegdek was echter uitgebroken, de vrouw reed zich vast.

Ondanks de werken was de spoorlijn nog steeds in dienst. Er passeerden vier reizigerstreinen per uur. De vrouw manoeuvreerde zich dus in een levensgevaarlijke situatie.

Beelden waar de mond van openvalt! Morgen is het trouwens internationale dag voor veiligheid aan overwegen. Respecteer altijd de verkeersregels. #ILCAD pic.twitter.com/N2lmUUfC2k — Infrabel_NL (@Infrabel_NL) June 5, 2019

Volgens VRT werd het incident opgemerkt door personeel van Infrabel. Het treinverkeer werd stilgelegd, het kwam niet tot een aanrijding.