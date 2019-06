YouTube schakelt een versnelling hoger in de strijd tegen hatelijke inhoud - ‘hate speech’ - en video’s die propaganda maken voor discriminatie of segregatie.

In een blogbericht op YouTube zelf, dochteronderneming van Google, geeft de videoblogsite toe dat ‘hate speech’ een van de moeilijke en complexe materie is om mee om te gaan. YouTube maakte nu een update van zijn beleid op dat vlak. ‘We verbieden specifiek video’s die de superioriteit van een groep bevestigen om discriminatie, segregatie of uitsluiting te rechtvaardigen op basis van criteria zoals leeftijd, geslacht, ras, kaste, religie, geaardheid (...).’

‘Dit zou bijvoorbeeld video’s omvatten die de nazi-ideologie promoten of verheerlijken, wat inherent discriminerend is’, klinkt het. YouTube zal ook de inhoud verwijderen ‘waarin gewelddadige gebeurtenissen worden ontkend waarvan de realiteit is bewezen zoals de Holocaust of de schietpartij op Sandy Hook Elementary School’. Op die manier zouden complottheorieën minder weerklank kunnen krijgen.

Het nieuwe beleid is sinds woensdag van kracht, maar YouTube waarschuwt dat het enkele maanden kan duren eer het op volle kracht werkt.

Niet alleen wil YouTube video’s verwijderen die in strijd zijn met hun beleid, de website wil ook inhoud dat op de grens balanceert limiteren. Het gaat bijvoorbeeld om video’s die een mirakelgenezing beloven voor een ernstige ziekte of die beweren dat de aarde plat is. Het systeem dat die video’s moet weren, zou tegen eind dit jaar ook buiten de Verenigde Staten van kracht moeten zijn. In de VS is het aantal kliks op die video’s met de helft verminderd.