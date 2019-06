Code oranje: KMI waarschuwt voor nieuw onweer

Voor de tweede dag op rij is er onweer op komst. Vooral het noordoosten van het land zal woensdagavond en - nacht getroffen worden, voorspelt Noodweer Benelux. Er is ook opnieuw kans op wateroverlast.

Op veel plaatsen in Vlaanderen was het woensdagochtend nog steeds schade ruimen na de hevige storm van dinsdagavond. Maar ook voor vanavond en vannacht is er onweer voorspeld.

‘In het noordoosten van het land is de kans op matig tot hevig onweer groot vanaf 19 à 20 uur’, zegt Nicolas Roose van de gespecialiseerde website Noodweer Benelux. ‘Het gaat om de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.’

Het westen van het land blijft in tegenstelling tot dinsdag wellicht gespaard. ‘Boven het westen lag woensdagmiddag nog een koudefront, waardoor het er gevoelig frisser is’, zegt Roose.

Wateroverlast

Voor woensdagavond voorspelt Noodweer Benelux geen extreme randfenomenen, zoals de windhozen op dinsdag. ‘Maar in de nacht van woensdag op donderdag verwachten we wel stevige windstoten, tot 80 à 100 kilometer per uur.’

Het voornaamste risico is hevige regenval. ‘Op 24 uur zou het kunnen gaan om tot 30 of zelfs 40 liter per vierkante meter.’ Ter vergelijking: in de meeste streken van ons land valt er maandelijks gemiddeld 70 liter per m².

Ook het KMI voorspelt op veel plaatsen opnieuws intense regen en soms felle onweersbuien, met kans op zware windstoten. Voor heel het land geldt in de nacht van woensdag op donderdag code geel voor onweer. De minima liggen dan tussen 7 en 12 graden.