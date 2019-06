Klacht bij Unia na racistische haatbrief in Aalst

Dinsdagnacht werd in Aalst een racistische haatbrief bedeeld. Inwoners met allochtone achtergrond werden geviseerd. In de brief worden ‘vreemden’ omschreven als ‘ongeciviliseerd, onbeleefd, laf, vuil, achterbaks, dom’ en als ‘halve beesten zonder geen enkele waarde’.

Verschillende Aalstenaars met een allochtone achtergrond kregen een haatbrief in de bus. Daarin staat dat ‘het na deze verkiezingen heel duidelijk gebleken is dat vreemden hier niet welkom zijn’. Er wordt gerefereerd aan de score van het Vlaams Belang, dat in Aalst ‘de eerste en grootste partij is met 41.771 stemmen’.

Vlaams Belang behaalde in het kanton Aalst 21.171 stemmen voor het Vlaams Parlement en 20.600 stemmen voor de Kamer. De partij werd zo inderdaad de grootste bij de regionale verkiezingen maar bij de federale verkiezingen moest ze N-VA laten voorgaan.

Verstuurd met adres erop

De brief werd zonder afzender, zonder postzegel en vol taalfouten gepost. Enoch K-Shenda heeft hem ook gekregen. ‘We hebben geen idee van wie de brief komt’, zegt hij. ‘Onze naam stond er niet op, maar ons adres en huisnummer wel. Net zoals bij de twee andere gezinnen in de straat die de brief ontvingen, mensen met Marokkaanse en Congolese achtergrond. In het algemeen heb ik nochtans nog geen problemen gehad met racistische opmerkingen hier in de buurt.’

Wakker worden en dan krijg je dit in de brievenbus...? Dat mensen anno 2019 nog tijd hebben voor dit soort acties. Zielig echt waar! pic.twitter.com/cGDZd8InDU — Enochks (@Ekshenda) 5 juni 2019

Enoch heeft ondertussen online een klacht ingediend bij het interfederaal gelijkekansencentrum Unia en wacht op zijn buren om gezamenlijk bij de politie langs te gaan. ‘Ik ben bang dat de politie er niet veel aan zal kunnen doen, omdat we geen bewijs hebben van wie dit zou kunnen gedaan hebben.’

De politie van Aalst adviseert echter om zo snel mogelijk een klacht in te dienen, zodat een opsporingsonderzoek naar de makers van de brief kan worden gestart.

Dossier bij Unia

Unia maakt alvast een dossier op, om de verschillende klachten over deze haatbrief te bundelen, vertelt Lode Nolf, persverantwoordelijke bij Unia. ‘Wanneer we vanuit verschillende hoeken melding krijgen over eenzelfde voorval, openen we proactief een dossier. Ons lokaal contactpunt in Aalst zal dit verwerken en de grootte van het fenomeen onderzoeken. Gebeurden de feiten in context van een kwade buur? Werd een bepaalde wijk geviseerd? Was een bepaalde groepering actief?’

Unia begeleidt in de eerste plaats slachtoffers van geweld en haat, maar werkt ook nauw samen met de politie. ‘De samenwerking met de politiediensten is geformaliseerd, Unia moet worden ingeschakeld als expert wanneer dergelijke zaken van haat of geweld voorkomen.’ Bovendien kan Unia zich burgerlijke partij stellen moesten de slachtoffers een rechtszaak aanspannen wegens hatespeech. Vandaag nog werd in Antwerpen een anonieme twitteraar die haatdragende tweets stuurde veroordeeld voor het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. Unia stelde zich burgerlijke partij in die zaak.