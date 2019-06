Sporting Lokeren zoekt verder naar overnemers en investeerders

Voorzitter Roger Lambrecht en Sporting Lokeren zetten hun zoektocht naar overnemers of mogelijke investeerders verder. Lambrecht zou nog onderhandelingen voeren met enkele partijen uit binnen- en buitenland. Eerder ging het gerucht dat de Waaslandse club in Spaanse handen zou komen.

“We zijn nog steeds aan het onderhandelen met enkele mensen. Laat ons zeggen dat enkele partijen interesse hebben in Sporting Lokeren. Dit uit het binnen- en buitenland. Maar dat de deal met Spaanse investeerders rond is, dat kan ik niet bevestigen”, stelde Roger Lambrecht woensdag.

Lokeren beëindigde het afgelopen seizoen als zestiende en laatste in 1A. In principe degradeert de club tenzij ze gehoor krijgt bij het BAS in het matchfixingschandaal.