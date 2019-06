Dat de homofobe uitspraken van Dominiek Sneppe zelfs binnen Vlaams Belang controverse uitlokken, toont aan hoezeer de partij zich ethisch herpositioneerde. De partij spint veel meer garen bij die andere breuklijn: migratie.

Een quizvraag. Welke Vlaamse partijen steunden de invoering van het homohuwelijk? De socialisten en groenen stemden in 2002 allemaal voor. In de liberale maar ook de christendemocratische partijen was ...