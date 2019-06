Elia zoekt 435 miljoen euro vers geld

Het hoogspanningsbedrijf Elia probeert in de huidige onstabiele beurstijden 435 miljoen euro vers geld op te halen bij zijn aandeelhouders. De prijs per aandeel ligt bijna 9 procent lager dan de slotkoers van dinsdag.

De aandeelhouders van Elia moeten de komende dagen uitmaken of ze al dan niet meer geld gaan stoppen in het bedrijf. Ze krijgen vanaf morgen als eersten de kans om voor elke acht aandelen die ze al hebben er nog eentje bij te kopen tegen 57 euro per stuk. De Belgische hoogspanningsbeheerder gaat ervan uit dat het zo maximaal 435 miljoen euro vers geld kan ophalen.

De kapitaalverhoging vindt plaats op een moment dat de beurzen het niet echt goed doen. Elia-topman Chris Peeters maakt zich weinig zorgen. Hij wijst erop dat tijdens aandeelhoudersvergaderingen al herhaaldelijk werd aangekaart dat het zo moeilijk is om aandelen bij te kopen. Zowat de helft van het vers geld is overigens al virtueel binnen. De twee gemeentelijke referentieaandeelhouders Publi-T en Publipart die samen iets meer dan 48 procent van de Elia-aandelen in handen hebben, zijn van plan om de kapitaalverhoging te volgen.

Duitse interesse

Wat de andere helft betreft kan Elia op twee paarden wedden. De bestaande aandeelhouders krijgen wel de eerste keuze maar de Belgische hoogspanningsbeheerder is ervan overtuigd dat er bij Duitse beleggers heel wat interesse is om te investeren in Elia-aandelen. De Duitse interesse heeft alles te maken met het dochterbedrijf 50 Hertz, eigenaar en beheerder van het hoogspanningsnet in het oosten van Duitsland.

De beleggers reageren vandaag alvast zeer positief op de kapitaalverhoging. De beurskoers steeg met 1,6 procent tot 63,6 euro. Waardoor de korting op de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen al bijna 12 procent bedraagt.

Geldpotje opbouwen

Elia heeft al uitgemaakt waarvoor de opbrengst van de kapitaalinjectie zal dienen. 110 miljoen euro wordt gebruikt om het eigen vermogen op te krikken. Dat is aan versterking toe na de bouw van de onderzeese stroomkabel Nemo tussen het Verenigd Koninkrijk en ons land. Dit project werd volledig gefinancierd met leningen.

Daarnaast wordt 120 miljoen euro gereserveerd voor investeringen in het Belgische hoogspanningsnet. Ten slotte wil Elia over een geldpotje van 100 miljoen euro beschikken om te kunnen inspelen op investeringskansen in Europa.

Elia moet volgens topman Chris Peeters zich de komende jaren nog meer gaan tonen als een Europees bedrijf. Vandaag heeft het al een stevige voet aan de grond in Duitsland. Voor de verdere Europese expansie mikt hij onder meer op projecten die te maken hebben met de uitbouw van windenergie op zee en de aanleg van grote grensoverschrijdende hoogspanningsverbindingen. Geografisch gaat het van de offshore windplannen van de Baltische Staten in het noorden van Europa tot een mega-project voor de aanleg van onderzeese stroomkabel in de Middenlandse Zee tussen Griekenland Kreta, Cyprus en Israël (EurAsia).