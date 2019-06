Belgische boksfederatie dient klacht in tegen controversiële uitslag kamp Delfine Persoon

De ‘droomkamp’ van Delfine Persoon in New York blijft de gemoederen bedaren. Onze landgenote verloor op controversiële wijze van Katie Taylor, een uitslag die tot veel ophef leidde zelfs in de VS. Ook bij de Belgische boksfederatie is er veel ongenoegen en daarom dient ze een klacht in.

De Belgische boksfederatie mengt zich in de debatten. In een brief aan de vier internationale boksbonden uit men zijn ongenoegen. ‘Wij, de Koninklijke Belgische Boks Bond, willen een klacht indienen’, klinkt het. ‘Wij gaan niet akkoord met het resultaat van de kamp tussen onze bokster Delfine Persoon tegen Katie Taylor. Een kamp die plaatsvond op 1 juni 2019 in Madison Square Garden in New York.’

‘Het resultaat van deze kamp voelde heel verkeerd aan’, gaat de KBBB door. ‘Schandalig en schandelijk. In professionele kringen en in de wereldwijde media. We denken dat respect, eerlijkheid en fairplay een belangrijke rol in onze sport moeten spelen. We vragen eerlijkheid van onze atleten en omgeving en dat is exact wat we hen ook moeten bieden.’

‘Wij hopen dan ook dat de World Federation wil overwegen om Delfine Persoon in deze zaak te steunen’, sluit de KBBB af in naam van voorzitter Willy Bosch.

Taylor won de kamp tegen Persoon op punten met 95-95, 96-94 en 96-94. Volgens het gros van de waarnemers een onterechte beslissing. ‘Een rematch tegen Delfine Persoon is onvermijdelijk’, vertelde de Amerikaanse toen ze dinsdag in Dublin landde. ‘Ik zou dolgraag opnieuw tegen haar boksen. We hadden zaterdag een geweldige kamp en ik ben héél dankbaar dat ik deze heb gewonnen. Ik heb nooit getwijfeld aan het resultaat.’

Eddie Hearn, de machtige bokspromotor van Katie Taylor en dé man die in het internationale boksen iedereen in zijn zak heeft, hintte zondag al op een onmiddellijke rematch. De reden? Ook in het kamp van de Amerikaans-Ierse bokster beseffen ze dat het grote publiek gezien heeft dat de kamp om de WBC-, WBO-, WBA- en IBF-titels bij de lichtgewichten niet fair is verlopen. En dat Taylor dan wel gewonnen heeft, maar wel gezichts- en imagoverlies heeft geleden.