Ikea kiest voor duurzaamheid en Solange Knowles

Ikea onthult elk jaar nieuwe samenwerkingen tijdens de Democratic Design Days. Dit jaar kondigt de woonketen partnerschappen aan met onder andere zangeres Solange Knowels, voedingkenner Claus Meyer en de Britse ontwerper Tim Dixon. De toekomstvisie van Ikea is gefocust op duurzaamheid en hernieuwbare materialen.

‘Door onze omvang en reikwijdte hebben we een kans om positieve verandering te brengen en anderen te inspireren hetzelfde te doen’, schrijft Ikea in een persbericht. De doelstelling van de woonketen is om tegen 2030 enkel hernieuwbare en gerecycleerde materialen te gebruiken.

Ikea zet zich in om zwerfvuil uit de oceanen te halen, en gaat daarom in zee met NextWave. Het is de bedoeling om zwerfvuil van plastic te gebruiken als grondstof en om te vormen tot nieuwe producten. Naast plastic worden ook duurzame houtvezels en gerecycleerd polyester als nieuwe grondstoffen gebruikt.

Bij de samenwerking met de non-profit Little Sun ligt de nadruk op zonne-energie en efficiënter gebruik van water.

Culinair

Ikea brengt meer plantaardige producten op de markt, zoals plantaardige ijsjes (met als eerste smaak aardbei) en de (m)eatball, plantaardige balletjes. Claus Meyer, oprichter van New Nordic Cuisine stapt mee in het verhaal van Ikea.

Er staat een ook nieuwe samenwerking met ontwerper Tom Dixon op het programma. De focus ligt op urban farming, om iedereen de mogelijk te geven lokaal eten te kweken door nieuwe landbouwgronden te creëren.

Kunst en design

Ikea wil ook een brug vormen tussen kunst en design. Hiervoor werken ze samen met Saint Heron, de culturele organisatie van Solange Knowles. Zo moet architectuur, design, kunst en muziek bij mensen thuis komen.