Colombiaan Daniel Martinez van Education First is na val twijfelachtig voor Tour de France

De Colombiaan Daniel Martinez moet mogelijk verstek laten gaan voor de Ronde van Frankrijk, die op 6 juli in Brussel begint. De renner van EF Education First kwam maandag ten val tijdens een training in eigen land. Hij liep daarbij een breukje op in de rechterpols en de linkerduim.

Aan de Colombiaanse krant El Tempo bevestigde Martinez dat hij vandaag/woensdag onder het mes gaat. “De Tour wordt moeilijk voor mij. Na de operatie volgt een herstelperiode en ik betwijfel of er voldoende tijd zal zijn.”

De 23-jarige Martinez reed vorig seizoen zijn eerste Tour. Hij werd daarin 36e en vijfde in het jongerenklassement.

Dit voorjaar pakte de Colombiaan de nationale tijdrittitel en won een rit in Parijs-Nice. In de Ronde van het Baskenland greep hij in de openingstijdrit nipt naast de zege.