Het Belgische hoogspanningsbedrijf Elia heeft een aanvraag tot aansluiting op zijn net binnen voor de elektriciteitssite van Vilvoorde. Topman Chris Peeters liet verstaan dat de aanvraag in ingediend door BTK Invest.

BTK Invest kwam enkele weken op de proppen met een plan om tegen 2025 in ons land niet minder dan vier splinternieuwe gasgestookte elektriciteitscentrales te bouwen met een vermogen van 870 megawatt elk. Twee zouden moeten verrijzen op de site van de huidige elektriciteitscentrale Verbrande Brug in Vilvoorde en voor de twee andere werden het terrein van de voormalige steenkoolcentrale van Genk-Langerlo naar voor geschoven. Een project ter waarde van 2,5 miljard euro.

De topman van Elia bevestigt nu dat zijn bedrijf voor de site van Vilvoorde een aanvraag tot aansluiting heeft binnengekregen. Maar niet voor de site van Genk-Langerlo.

Over de inhoud van de aanvraag wil hij niets kwijt. Hij plakt evenmin een naam op de aanvrager. Maar na afloop van een toelichting vanmorgen over een aanzienlijke kapitaalverhoging van de Belgische hoogspanningsbeheerder liet hij wel verstaan dat het om BTK Invest ging.

Elia gaat nu de aanvraag tot aansluiting onderzoeken, stelt Peeters. Zo moet er onder meer uitgemaakt worden of de aansluiting van de bestaande elektriciteitscentrale in Vilvoorde zwaar genoeg is voor het project van BTK Invest. Is dat niet het geval dan kunnen er aanzienlijke investeringen gemoeid zijn om de netaansluiting te versterken.