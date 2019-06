Het CDH kiest zowel federaal als regionaal voor de oppositie. Dat heeft het partijbureau van de Franstalige christendemocraten en humanisten woensdagmiddag beslist. De mogelijkheden voor de Franstalige en federale coalities worden daardoor beperkt.

De verkiezingen van 26 mei waren een zware slag voor CDH. In het Waals parlement zakte de partij van dertien naar tien zetels en een vierde plek. De PTB, die oprukte van twee naar tien zetels is dus even ...