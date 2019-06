Insecticiden zijn passé. Schakel liever insecten in

De oorlogsvoering in de tuinen, serres en op akkers bestaat almaar minder uit insecticiden, maar uit beestjes. Bij Arvesta – het vroegere Aveve – ging de verkoop van nuttige insecten die bladluizen en co. bestrijden in een jaar tijd maal drie. En in de Haspengouwse fruitboomgaarden wordt nu voor het eerst gebruikgemaakt van bloemenmengsels die roofinsecten lokken om de bladvlo een kopje kleiner te maken.