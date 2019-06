Europese Commissie wil Italië straffen wegens buitensporig begrotingstekort, België ontsnapt aan strafbankje

De Europese Commissie heeft woensdag aanbevolen om een buitensporigtekortprocedure tegen Italië op te starten. Het land krijgt zijn staatsschuld namelijk maar niet onder controle. Ook over België luidt kritiek, maar ons land ontsnapt aan extra toezicht.

Na Griekenland torst Italië de grootste schuldenberg van de eurozone. Bovendien verwacht de Commissie dat de staatsschuld door het beleid van de populistische regering in Rome nog zal toenemen: tot 133,7 procent dit jaar en 135,2 procent volgend jaar. 'Een buitensporigtekortprocedure op basis van de schuld is gewettigd', zo stelt de Commissie in een mededeling.

Het is aan de lidstaten om te beslissen of de opening van een procedure wenselijk is. Italië moet dan extra bijsturingen voorstellen. Weigert de regering actie te ondernemen, dan zou de procedure op termijn tot financiële sancties ten belope van 0,2 procent van het bruto binnenlands product (zo'n 3,5 miljard euro) kunnen leiden, maar dat is weinig waarschijnlijk.

De buitensporigprocedure moet verzekeren dat de lidstaten de Europese begrotingsregels respecteren. Ze moeten het begrotingstekort beperken tot maximaal drie procent van het bruto binnenlands product, en de staatsschuld tot 60 procent van het bbp. Landen met een hogere staatsschuld moeten structurele maatregelen nemen om de schuldenberg af te bouwen.

België ontsnapt

De EU-Commissie heeft overigens in een kritisch rapport ook de Belgische overheidsfinanciën aan de kaak gesteld, al stelt het niet voor dat ons land onder toezicht wordt geplaatst.

De rapporten die de Commissie over België en enkele andere landen heeft geschreven, vallen samen met de publicatie van de jaarlijkse beleidsaanbevelingen. De toekomstige federale en regionale regeringen weten meteen met welke Europese richtsnoeren ze rekening moeten houden. Waar die regeringen weliswaar niet voor moeten vrezen, is een streng Europees toezicht op de begroting.

De Commissie stelt vast dat de totale Belgische overheidsschuld, die eind 2018 102,0 procent van het bbp bedroeg, te traag wordt afgebouwd, maar dat daarbij wel rekening moet worden gehouden met 'groeibevorderende structurele maatregelen' die de voorbije jaren aangenomen werden, op het vlak van onder meer pensioenen, concurrentiebeleid en belastingen.

Volgens Europees commissaris Pierre Moscovici is België 'te veel een borderline-geval' om een verwijzing naar het begrotingsstrafbankje te rechtvaardigen.