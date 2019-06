Bjorg Lambrecht blijft langer bij Lotto Soudal: “Hier krijg ik kansen die ik bij andere ploegen niet zou krijgen”

Bjorg Lambrecht heeft zijn contract bij Lotto Soudal met twee seizoenen verlengd. De 22-jarige Belg tekende een nieuwe overeenkomst waardoor hij minstens tot eind 2021 bij de Belgische ploeg blijft. Lambrecht werd in 2018 prof nadat hij de overstap maakte vanuit de beloftenploeg.

Vorig jaar liet Lambrecht zich tijdens zijn eerste jaar in het profpeloton meteen opmerken. In de slotetappe van de Tour des Fjords vierde hij zijn eerste zege bij de profs en in het najaar proefde hij tijdens de Vuelta van het grote rondewerk. Dit voorjaar maakte de jonge puncher indruk in de Ardennenklassiekers met toptienplaatsen in de Brabantse Pijl, Amstel Gold Race en Waalse Pijl.

“Het was geen moeilijke beslissing om bij Lotto Soudal te blijven: ik voel me er thuis”, zegt Bjorg Lambrecht. “De voorbije twee jaar heb ik steeds alle kansen gekregen die ik hoopte te krijgen. Vanaf het begin kon ik een mooi programma afwerken en in bepaalde koersen mocht ik zelfs als mede-kopman starten. Dat zou bij andere ploegen zeker niet het geval zijn.”

“De komende jaren wil ik mezelf nog verder ontwikkelen in de eendagskoersen en rittenwedstrijden. De ploeg heeft me daarin al heel veel bijgeleerd en steunt me ook voor de volle honderd procent. Met het oog op de toekomst is Lotto Soudal dus de perfecte ploeg voor mij. Dankzij onder meer Tiesj Benoot, Tim Wellens en Jelle Vanendert heb ik zowel op fysiek als tactisch vlak een mooie stap vooruit gezet. Ik hoop om mijn knappe prestaties in de klassiekers te bevestigen en verdere progressie te boeken in de rittenkoersen van een week. Vooral de Ronde van het Baskenland is echt iets voor mij. Momenteel kom ik nog net dat tikkeltje tekort voor een topresultaat, maar dat wordt in de toekomst het ultieme doel.”

“Zondag start ik voor het eerst in het Critérium du Dauphiné, waar ik nog niet met heel veel verwachtingen aan de start verschijn. De conditie is nog niet super maar zeker ook niet slecht. Mijn grootste doelstellingen bevinden zich iets later op het seizoen in de Ronde van Polen en de Vuelta a España.”

Foto: Photo News

Sergeant: “Aanpak heeft zeker en vast al geloond”

Marc Sergeant, sportief manager bij Lotto Soudal, is uiteraard tevreden dat Lambrecht voor een verlengd verblijf bij Lotto Soudal kiest: “Wanneer je in zee gaat met een bepaalde renner is het voor mij belangrijk om dat engagement ook verder te zetten. Bij Bjorg werd het vorig jaar al duidelijk dat dit zou lukken. We hebben Bjorg - steeds op een voorzichtige manier - de kans gegeven om een volwaardige profrenner te worden. Die aanpak heeft - met onder meer de prachtige prestaties in de afgelopen Ardennenklassiekers - zeker en vast geloond. Binnen de ploeg koesteren we Bjorg. Ook al is hij nog maar 22, we kennen elkaar al een tijdje. Voor hem is Lotto Soudal een vertrouwd nest.”

“Naast bijvoorbeeld Benoot en Wellens hebben we nog tal van andere renners aan boord die voortvloeiden uit het project binnen Lotto Soudal om jong talent te ontwikkelen. Dat is voornamelijk de verdienste van Kurt Van de Wouwer, verantwoordelijke van de U23-ploeg. We merken dat jonge renners nu vaker voor Lotto Soudal kiezen omdat ze bij ons een duidelijke weg naar het profpeloton zien.”

“De komende twee jaar gaan we samen met Bjorg voor een gelijkaardige aanpak. In het begin van het seizoen laten we hem rustig toewerken naar de Ronde van het Baskenland, een wedstrijd die hem erg goed ligt. In zijn eerste profjaar presteerde hij er meteen tegen de wereldtop. Dit jaar breidde hij er een schitterend vervolg aan tijdens de Ardennenklassiekers. Laat ons in de toekomst mikken op een zege in één van die wedstrijden.”