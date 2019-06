De onbekende dochter van Trump is een rechtenstudent, model, zangeres en influencer

Donald Trump nam tijdens zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk vier leden van zijn kroost mee, onder wie de minder bekende Tiffany. Als model, rechtenstudent, zangeres en influencer is de 25-jarige een kind van de onlinegeneratie met een waaier aan passies.

Geen bedrijfsleider van de Trump Organization zoals haar halfbroers Eric en Donald Junior of een eigen merklijn in juwelen en ‘lifestyle-collectie’ zoals halfzus Ivanka: Tiffany zoekt haar heil op sociale media. Op Instagram heeft ze meer dan een miljoen volgers, waar ze pronkt met haar uitzonderlijke leven als presidentsdochter.

Samen met vele andere (klein)kinderen van de grootste verdieners in de wereld hoort Tiffany Trump bij de elitegroep ‘Rich Kids of the Internet’. Het gelijknamige Instagram-profiel staat bol van peperdure auto’s, luxereizen, en andere toonbeelden voor hun rijkeluisleven. Tot de Rich Kids-familie behoort bijvoorbeeld ook Kyra Kennedy (19), het nichtje van ex-president John F. Kennedy.

Autotune

Trumps zangcarrière ging in 2011 van start met de single ‘Like A Bird’, vergezeld met de tot dan toe (en nog steeds) onbekende artiesten Sprite en Logic (het gaat hier niet om de rapper bekend om zijn nummer ‘1-800-273-8255’) en een dikke saus autotune. Als bonus kwam er ‘Paranoia’, van hetzelfde kaliber en weer samen met Sprite. Muziek bleef tot nader order ‘een hobby’ volgens Trump, zo getuigde ze in de talkshow met Oprah Winfrey in 2011.

Ze liep daarnaast stage bij Vogue en liep in 2016 mee in een modeshow van Andrew Warren – ook een lid van de ‘Rich Kids of the Internet’ – tijdens de New York Fashion Week. Op Instagram etaleert ze dan ook haar liefde voor haute couture en andere modemerken.

Georgetown Law School

Haar ambities in de modellen- en muziekwereld combineert ze verassend genoeg met een rechtenopleiding. In 2016 studeerde ze af aan de Universiteit van Pennsylvania – waar Donald ook naartoe ging – in zowel sociologie als urban studies. Momenteel zet ze haar academische opleiding verder in Georgetown Law School in Washington DC, de oudste katholieke universiteit in de VS en met een heel laag slaagpercentage voor een toelating.

Zonder façade

De weinige keren dat Tiffany in de spotlight stapte was in haar toespraak tijdens de Republikeinse Partijconventie in 2016. In haar vijf minuten durende toespraak ging ze dieper in op de glansrol die Donald Trump voor haar speelt als vader.

Zo beschreef ze hem als iemand ‘zonder façade’, ‘hartverwarmend’ en ‘realistisch’. Met haar moeder Marla Maples – vooral actief als actrice in de jaren negentig en de tweede vrouw van Trump – behoudt ze nog steeds een nauwe band.

Dat Tiffany samen met haar oudere broers, zus en hun metgezellen uitvoerig aanwezig zijn bij het staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk, is geen toeval. Volgens de New York Times ging aan het bezoek meer dan een maand voorbereiding vooraf.