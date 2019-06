Miley Cyrus en Marc Jacobs brengen speciale hoodie op de markt

‘Don’t fuck with my freedom’, dat is de duidelijke boodschap die actrice en zangeres Miley Cyrus en Marc Jacobs met hun hoodie de wereld insturen. Ze verzetten zich zo tegen de recente antiabortuswetten in Amerika.

De opbrengsten van de limited edition hoodie, die 175 dollar kost, zullen integraal naar Planned Parenthood gaan. Dat is een Amerikaanse organisatie die zich bezighoudt met abortus, seksuele voorlichting en voorbehoedsmiddelen.

Op de voorkant van de roze hoodie staat een foto van Miley Cyrus met de tekst ‘Don’t fuck with my freedom’. Op de mouw staat ‘The Charity Hoodie Marc Jacobs’, en op de achterkant ‘Miley Cyrus X Marc Jacobs’.

Abortuswetten

Het zijn moeilijke tijden voor Planned Parenthood, want de organisatie gaat de strijd aan tegen de strikte antiabortuswetten. In Missouri klaagt de organisatie de staat aan, om de enige abortuskliniek in de staat open te kunnen houden.

Het is niet de eerste keer dat Cyrus zich inzet voor Planned Parenthood. In 2016 werkte ze samen met Marc Jacobs en artiest Marilyn Winter. De 50 limited edition portretten werden verkocht voor 5.500 dollar, alle opbrengst ging naar Planned Parenthood.