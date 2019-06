Tubeke eist voor BAS degradatie KV Mechelen naar eerste amateur

Tubeke gaat in beroep tegen de veroordeling van KV Mechelen tot het spelen in 1B volgend seizoen. Dat bevestigde algemeen directeur Josselin Croisé woensdag. De Waals-Brabanders willen voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) afdwingen dat Malinwa degradeert naar de eerste amateurklasse.

De advocaten van Tubeke pleitten als belanghebbende tussenkomende partij dat ‘bij een goede lezing van het bondsreglement’ KV Mechelen niet naar 1B zou moeten degraderen, maar naar de eerste amateurklasse. De Bondsprocureur zou zich vergist hebben in zijn strafvordering. Kris Wagner sprak Tubeke niet tegen, maar liet het oordeel over aan de geschillenrechters.

Die leidden uit de bondsregels af dat er wel degelijk rekening moest gehouden worden met verworven promotie van KV Mechelen naar 1B. De Geschillencommissie Hoger Beroep verwees in zijn vonnis naar bondsartikel B2008.212. Daarin staat het volgende: ‘Indien, op het einde van het seizoen waarin de definitieve uitspraak plaatsheeft, de club daalt op basis van haar resultaten, wordt ze veroordeeld tot een degradatie met twee afdelingen in vergelijking met deze waarin ze uitkomt op het ogenblik van gezegde uitspraak.’

Met andere woorden, als KV Mechelen zou moeten degraderen op sportieve basis, zou de veroordeling tot degradatie betekenen dat de club twee reeksen moet zakken. En dus moet ook met een promotie rekening gehouden worden, luidt de interpretatie. KV Mechelen werd dan ook veroordeeld tot degradatie van 1A naar 1B.

Tubeke gaat niet akkoord met die lezing van het reglement en wil dat de arbiters van het BAS zich erover uitspraken. Het belang van de Waals-Brabantse ploeg is evident. Als KV Mechelen veroordeeld wordt tot de eerste amateurklasse, neemt sportief degradant Tubeke de vrijgekomen plek in 1B in. Malinwa tekende eerder ook al beroep aan, net als Sporting Lokeren tegen de vrijspraak van Waasland-Beveren.