Criminelen ronselen leerlingen voor fraude: plots 21.000 euro op rekening

Of hij zijn bankkaart even kon uitlenen in ruil voor 30 euro cash? Een 16-jarige tiener uit Beveren zag er geen graten in. Tot er plots 21.000 euro op zijn rekening verscheen en dat bedrag niet veel later in schijven cash werd afgehaald. ‘Oplichters maken steeds vaker gebruik van jongeren die nietsvermoedend voor geldezel spelen’, waarschuwt bankenfederatie Febelfin. ‘Hun actieterrein: de schoolpoort en sociale media.’