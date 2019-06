Antwerpse Sinksenfoor pakt uit met vier nieuwe attracties en overdekte bar

Op de site Spoor Oost in Antwerpen is de opbouw van de Sinksenfoor volop aan de gang.

De foor, een van de grootste van het land, presenteert vanaf zaterdag vier nieuwe, spectaculaire attracties die de bezoeker letterlijk of figuurlijk door elkaar schudden, de hoogte in jagen of een nat pak bezorgen.

Nog nieuw is King Kong, een enorme bar met ook een groot indoor gedeelte. De Sinksenfoor telt voorts opnieuw tientallen attracties, met kermisklassiekers als botsauto’s of een polyp, maar ook enorme installaties die te vergelijken zijn met wat je in een volwaardig pretpark vindt.

De Sinksenfoor opent zaterdag de deuren in aanwezigheid van burgemeester Bart De Wever (N-VA) en is vanaf dan nog tot 7 juli dagelijks open. Aangezien Pinksteren laat valt dit jaar, duurt de foor slechts vier in plaats van vijf of zes weken.

Dit zijn de vier nieuwigheden op de Sinksenfoor:

1. Top of the World

De blikvanger dit jaar is Top of the World, een toren van zestig meter hoog met uitstekende armen. Aan die armen hangen twintig bakjes, telkens voor twee personen. ‘Het is geen vrije val’, zeggen zaakvoerders Angelino De Poorter (43) en Jim Baudet (27). ‘Heel de familie kan erop, toch iedereen die groter is dan 120 centimeter. Top of the World draait rustig rond en stijgt en zakt wat. Je doet het vooral voor het panoramische zicht op de stad.’

Foto: Jan Van der Perre

2. Tiki Party

Volg even mee. Het hele gevaarte draait rond, terwijl twee platformen nog eens afzonderlijk roteren én u nog eens per vier stoelen draait. Kortom, een van die typische attracties waarvan u al kriebels in de buik krijgt door er naar te kijken. Dat is de nieuwe Tiki Party in Hawaii-thema. ‘Het gaat heel snel’, zegt zaakvoerder Keilly Simon (27). ‘Maar je blijft wel per vier stoelen dicht bij elkaar, goed voor vrienden en familie dus.’

Foto: Jan Van der Perre

3. River Rafting

‘De River Rafting is zoals een waterbaan’, vertelt zaakvoerder René Bufkens (36), die er zijn rollercoaster voor inruilde. ‘Net als met de bekende boomstammetjes maak je een grote ‘splash’, maar je zit hier in ronde bootjes. Alsof je aan rafting doet op een rivier. We hopen op goed weer!’

Foto: Jan Van der Perre

4. Walking Dead

Wie nog eens een doodeerlijk spookhuis zoals weleer wil beleven, kan vanaf terecht in het nagelnieuwe Walking Dead. ‘Je zit niet in een karretje, maar je loopt door het spookhuis’, vertelt zaakvoerder Roger Vanbesien (46). ‘Je moet niet verwachten dat het veel te eng is. Kinderen vanaf drie jaar mogen mee binnen op mijn familie attractie.’