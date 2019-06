Opnieuw onweer op komst

Woensdag blijft bewolkt en nat, ’s avonds en ’s nachts worden weer felle buien en onweer verwacht. Ook de volgende dagen blijven regenachtig, pas zondag zou het droger worden.

De dag begint woensdag met veel bewolking met regen en buien. Deze neerslag verplaatst zich geleidelijk wat naar het westen, en dan komt in het oosten de zon tevoorschijn. De maxima liggen tussen 16 of 17 graden aan zee, en 25 of 26 graden in Belgisch Lotharingen. Dat voorspelt het KMI. Woensdagavond en -nacht krijgen we weer op veel plaatsen intense regen en soms felle onweersbuien, met kans op zware windstoten. Voor heel het land geldt in de nacht van woensdag op donderdag code geel voor onweer. De minima liggen dan tussen de 7 en 12 graden.

Op donderdag krijgen we wisselend bewolkt weer met buien, bij maxima tussen 14 graden in de Hoge Venen en 20 graden in de Kempen.

Vrijdag is het eerst vrij zonnig of licht bewolkt. De bewolking neemt toe en in de namiddag en vrijdagavond gaat het regenen. Het kwik stijgt tot 22 of 23 graden in het centrum.

Zaterdag wordt het wisselend bewolkt met een aantal buien. De maxima liggen rond 17 graden.

Zondag wordt het vaak bewolkt, maar meestal droog. De maxima liggen rond 20 graden.