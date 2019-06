E313 volledig afgesloten in Geel-Oost na ongeval met vrachtwagens

De E313 is ter hoogte van Geel-Oost volledig afgesloten in beide richtingen door een ongeval met een lpg-tankwagen. De tank is lekgeslagen en de brandweer legde uit voorzorg een watergordijn aan, zo meldt VRT in de nacht van dinsdag op woensdag.

De tankwagen is lekgeslagen toen twee vrachtwagens iets voor 1 uur bij Geel-Oost, richting Limburg, in de staart van een file met elkaar in botsing kwamen. De file was veroorzaakt door omgewaaide bomen op de weg iets verderop. Eén chauffeur kon zijn vrachtwagen op eigen kracht verlaten en bleef ongedeerd. De chauffeur van de tankwagen, een vrouw, zat gekneld. Door het lekkende gas moest de brandweer bijzonder voorzichtig te werk gaan. Het slachtoffer kon na bijna twee uur bevrijd worden en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De federale politie verwacht dat de hinder enkele uren kan duren. Er werden omleidingen voorzien, meldt het Vlaams Verkeerscentrum online.