Cartamundi neemt Amerikaanse speelkaartenproducent over

Cartamundi neemt de Amerikaanse speelkaartenspecialist The United States Playing Card Company (USPC) over. Het ondertekende een akkoord met moederbedrijf Newell Brands, meldt het Belgische familiebedrijf dinsdagavond.

USPC is gespecialiseerd in het maken van luxekaarten en bekend van merken als Bicycle, Bee, Hoyle en Fournier. Het bedrijf is vooral actief in Noord-Amerika en Spanje.

De Amerikaanse sectorgenoot van Cartamundi beschikt over productiefaciliteiten in de Amerikaanse stad Erlanger (Kentucky) en de Spaanse stad Vitoria (Álava). Bij het bedrijf werken meer dan 350 mensen. In 2018 genereerde USPC een netto-omzet van ongeveer 112 miljoen Amerikaanse dollars.

Volgens Cartamundi is de overname een logische stap voorwaarts, ‘aangezien USPC een sterke speler is in het groeiende segment van de cardistry, casino’s en speciale speelkaarten’. Het gecombineerde bedrijf zal zijn totale personeelsbestand uitbreiden tot meer dan 2.500 werknemers en zal wereldwijd 13 productiefaciliteiten exploiteren, luidt het. De transactie wordt wellicht eind 2019 afgerond.

Cartamundi is internationaal de grootste producent van speelkaarten en spellen. De hoofdzetel van het bedrijf bevindt zich in Turnhout.