Grote betoging in Praag tegen gesjoemel Tsjechische premier

In de Tsjechische hoofdstad Praag zijn dinsdagavond tienduizenden mensen op straat gekomen om het ontslag te eisen van eerste minister Andrej Babis. Het is een van de grootste politieke betogingen in Tsjechië sinds de val van het communisme.

Het protest vond plaats in de omgeving van het Wenceslausplein, dat ook het epicentrum vormde van de Fluwelen Revolutie in 1989. De organisatoren van het protest, het netwerk ‘Miljoenen Stemmen voor de democratie’, ramen de opkomst op 120.000 mensen. De demonstranten hadden borden mee met daarop ‘Schande! Schande!’ en ‘Babis in de gevangenis’.

President Babis, een multimiljardair, is volgens de juridische dienst van de Europese Commissie schuldig aan belangenvermenging. Hij zou zijn positie misbruikt hebben om voor miljoenen euro’s aan Europese subsidies naar zijn eigen ondernemingen toe te trekken. In Tsjechië wil de politie hem vervolgd zien voor fraude met twee miljoen euro die hij onder andere besteedde aan het Ooievaarsnest, een luxeresort met rustieke boerderij ten zuiden van Praag. Babis ontkent de aantijgingen.

Bescherming

De 64-jarige Babis, oprichter van de populistische ANO-partij, leidt sinds eind 2017 een minderheidsregering. De premier staat ook aan het hoofd van een zakenimperium dat actief is in de landbouw-, voedings- en mediasector.

De Tsjechen komen al enkele weken buiten uit protest tegen het beleid van de premier. Eind april nog kwamen in verschillende steden mensen op straat omdat de nieuwe minister van justitie de sjoemelende Babis zou beschermen.