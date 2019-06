This is our squad for the #U21EURO in Italy! #COMEONBELGIUM pic.twitter.com/i0ZyUol13Q

De Belgische voetbalbond heeft in een opmerkelijk filmpje zijn selectie bekendgemaakt voor het EK U21 in Italië en San Marino (16-30 juni). Manuel Benson (Moeskroen), Obbi Oularé (Standard) en Dries Wouters (Racing Genk) vallen af van de 26-koppige voorselectie waarmee bondscoach Johan Walem de voorbije dagen de voorbereiding aanvatte. De 17-jarige Yari Verschaeren is er wel bij.

Vooral het ontbreken van Oularé in de selectie komt als een verrassing. Rechtsachter Dion Cools (kaakbeenbreuk) trainde de voorbije dagen met de groep, maar meed nog alle contact. Middenvelder Orel Mangala, herstellende van een spierscheurtje in de rechterdij, beperkte zich tot loopoefeningen. Yari Verschaeren concentreert zich momenteel nog deels op zijn examens, maar trainde vrijdag en zaterdag wel al mee met de groep.

“Ik ben heel eerlijk geweest met Obbi en Dries”

Obbi Oulare, pas vlak voor het einde van de play-offs hersteld van een scheenbeenbreuk, en Dries Wouters, vooral op de bank bij de landskampioen, betalen de tol voor een gebrek aan wedstrijdritme. “Ik ben heel eerlijk geweest met Obbi en Dries: ze er zijn fysiek niet helemaal klaar voor”, zegt Walem, die overlegde met zijn medische staf. “Het is jammer want Obbi heeft een uniek profiel, maar fysiek is hij niet de echte Obbi.”

Benson, die slechts één cap telt onder Walem, viel maandag goed in tegen Frankrijk maar heeft de pech dat hij geen deel uitmaakte van de groep die de kwalificatie afdwong. Bovendien sukkelde hij in de play-offs nog met een meniscusblessure. “Benson is een superspeler maar er is veel concurrentie op zijn positie”, zegt Walem. “En ook hij is nog niet helemaal gerecupereerd. Hij moet op 85, 90 procent zitten. Ik wil geen risico’s nemen. Ik wil spelers die 100 procent fit zijn.”

“Yari kan ons veel bijbrengen”

En Verschaeren dan, die volop in de examens zat? “Yari was de laatste weken bezig met andere dingen. Dat kan hem misschien eens deugd gedaan hebben na een hectische periode. Hij heeft kwaliteiten, nu moet hij de stap zetten van de U19 naar de U21. Hij kan ons veel bijbrengen.”

Zonder twee sterkhouders

Walem en co vertrekken vrijdag naar Catania, waar nog een stage van een week op het programma staat. Die zal de bondscoach kunnen gebruiken, want maandag verloren de jonge Belgen nog kansloos een oefeninterland in en tegen Frankrijk met 3-0. De Jonge Duivels moeten het op het EK al zonder Landry Dimata en Zinho Vanheusden doen. Beide sterkhouders gaven forfait met knieperikelen.

Het EK start voor de Jonge Duivels in de zware poule A op 16 juni tegen Polen. Vervolgens volgt op 19 juni een duel met Spanje. De laatste groepsmatch, tegen gastland Italië, staat op 22 juni gepland. Enkel de groepswinnaar van elk van de drie poules plaatst zich voor de halve finales, samen met de beste nummer twee. Zij verdienen ook alle vier een ticket voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

De definitieve selectie van 23 spelers:

Keepers: Ortwin De Wolf (Lokeren) – Nordin Jackers (RC Genk) – Jens Teunckens (Antwerp)

Verdedigers: Sebastiaan Bornauw (Anderlecht) – Dion Cools (Club Brugge) – Elias Cobbaut (Anderlecht) – Jur Schryvers (Waasland-Beveren) – Wout Faes (KV Oostende) – Alexis Saelemaekers (Anderlecht) – Casper De Norre (RC Genk) – Rocky Bushiri (KAS Eupen)

Middenvelders: Siebe Schrijvers (Club Brugge) – Bryan Heynen (RC Genk) – Alexis De Sart (STVV) – Samuel Bastien (Standard) – Orel Mangala (Hamburg) – Stephane Omeonga (Hibernian FC) – Yari Verschaeren (Anderlecht) – Jordi Vanlerberghe (KV Oostende)

Aanvallers: Francis Amuzu (Anderlecht) – Aaron Leya Iseka (Toulouse) – Dodi Lukebakio (Fortuna Düsseldorf) – Isaac Mbenza (Huddersfield Town)