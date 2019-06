Liverpool neemt afscheid van clubicoon Daniel Sturridge en Alberto Moreno

Liverpool geeft aanvaller Daniel Sturridge en linksachter Alberto Moreno geen nieuw contract. Dat maakte de recente winnaar van de Champions League dinsdag bekend op de clubwebsite. Vooral Sturrigde is met zijn 67 doelpunten en 160 wedstrijden een absoluut clubicoon.

Sturridge arriveerde in januari 2013 bij “The Reds” en speelde zich vooral in het seizoen 2013-2014 in het hart van de Liverpool-fans, toen hij een ijzersterk duo vormde met Luis Suarez. De Engelsman scoorde dat seizoen 22 keer in de Premier League. Daarna werd hij geplaagd door blessures en haalde hij nooit meer hetzelfde niveau, dit seizoen scoorde Sturrigde maar vier keer.

“Daniel verdient het om als een grootheid van Liverpool te worden beschouwd”, zei zijn coach Jürgen Klopp dinsdag. “Hij kwam toe toen de club probeerde zichzelf herop te bouwen, en sommige van zijn doelpunten waren daarbij heel belangrijk.” Op zijn 29e moet Sturridge nu op zoek naar een nieuwe club.

Ook van de 26-jarige Moreno nemen de Reds afscheid. Hij verloor zijn plaats op linksachter aan Andy Robertson. “We gaan beide spelers missen, maar we kunnen ze op de best mogelijke manier uitzwaaien”, verklaarde Klopp. “Als winnaars van de Champions League.”