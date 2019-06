Zesde slachtoffer Cypriotische seriemoordenaar komt bovendrijven

De Cypriotische politie vond dinsdag de restanten van het zesde slachtoffer van ’s lands allereerste seriemoordenaar. Een 35-jarige man bekende maar liefst zeven moorden. Naar een lijk wordt nog altijd gezocht.

Duikers vonden dinsdag het lichaam van een – waarschijnlijk Filipijnse – vrouw in een kist, gedumpt in het giftige meer waar intussen al vier lichamen uit gehaald werden. Zondag nog haalden ze het lijk van een van de twee vermoorde kinderen boven.

Het verhaal kwam midden april aan het licht toen voorbijgangers een kist zagen ronddrijven nabij de hoofdstad Nicosia. De politie vond er het levenloze lichaam van een Filipijnse huishoudster die al sinds mei 2018 vermist was. Via haar telefoon kwamen de autoriteiten vrij vlug bij Nikos Metaxas terecht, waarna hij uitgebreid – in een zelf geschreven verklaring van tien pagina’s – al zijn moorden uit de doeken deed.

Het zou gaan om vijf vrouwen en twee meisjes, waarvan de kapitein in het nationale leger beweerde er slechts drie in het meer te hebben gedumpt. Het zou even goed kunnen dat hij nog meer mensen vermoord zou hebben.

Metaxas leerde zijn doelwitten kennen via online datingsites, onder de schuilnaam Orestes: volgens Griekse mythologie ‘het slachtoffer van het onveranderlijke noodlot’. Hij ontmoette verschillende Filipijnse, Roemeense of Nepalese vrouwelijke huishoudhulpen, die tussen 2016 en 2018 vermist waren geraakt. Bij twee van hen nodigde hij ook hun dochter uit, die het dan ook met hun leven moesten bekopen.

De vermeende nalatigheid van de Cypriotische politie stond plots op scherp. Dat ze na de ontdekking van het eerste lichaam zo snel tot bij de dader terechtkwam, toont des te meer dat Metaxas met een beetje meer moeite sneller kon gevonden worden. Naar aanleiding van de oplopende kritiek nam de Minister van Justitie ook ontslag, en vloog het politiehoofd de laan uit.

De zoektocht naar het zevende slachtoffer – het tweede meisje – loopt nog steeds. De diepte van het meer, waarvan de bodem vroeger dienst deed als steengroeve, bemoeilijkt het onderzoek.