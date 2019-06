Philemon is een relatief nieuwe naam in de muziekwereld. Gedreven door een voorliefde voor de sixties maakt Sint-Niklazenaar Anton De Boes melodieuze lo-fi pop die doet denken aan Elliott Smith, The Beatles, Pavement en Grandaddy. Met 'Are you coming to get me' brengt hij zijn tweede single uit.

'Tomorrow', de eerste single van Philemon, kwam uit in 2017 en was te horen op Studio Brussel. Opvolger 'Are you coming to get me' is geproducet door Pascal Deweze (Sukilove, Metal Molly, Warhaus), heeft Michiel Balcaen (Balthazar) op drums en Kim Van Elsen (Coyote Melon) op gitaar.