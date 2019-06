De Franse kajakster Nouria Newman werd gevolgd door een drone over de wilde Sorba-rivier in Italië. Het was een grote uitdaging voor dronepiloot Tom Panaiva om haar te volgen in deze smalle stroomversnelling, met het risico dat zijn drone kon crashen of verdrinken. Bovenstaande beelden tonen een knappe combinatie van kajak- en vliegkunsten.