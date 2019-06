Flessen sterkedrank vermelden binnenkort ook calorieën

Hoeveel calorieën er in een glas whisky zitten, wordt binnenkort veel duidelijker. De Europese producenten van sterkedrank beloven een energielabel op hun etiketten te plaatsen.

Vandaag wordt het memorandum getekend, maakte de Europese federatie van de producenten van sterke drank, spiritsEUROPE bekend. Ook de Belgische federatie voor wijn en gedistilleerde dranken, Vinum Et Spiritus, is daarbij aangesloten.

Op hun websites komt voortaan een volledige ingrediëntenlijst, naast gedetailleerde informatie over bijvoorbeeld de gebruikte grondstoffen.

Het memorandum kwam er na onderhandelingen onder leiding van Eurocommissaris voor Gezondheid Vytenis Andriukaitis. Die namen in totaal veertien maanden in beslag.

Concreet verbinden de Europese producenten van sterkedrank zich ertoe om tegen het einde van 2020 een kwart van hun flessen voor de Europese markt te voorzien van een energielabel. Dat aandeel zou moeten oplopen tot 50 procent tegen het einde van 2021 en 66 procent een jaar later.

Andriukaitis is tevreden met het engagement van de sector. ‘We leven in een tijd waarin consumenten almaar meer informatie willen over wat ze eten en drinken, zodat ze gezondere keuzes kunnen maken’, zei hij. Hij roept de producenten op om de doelstellingen van het memorandum ’volgens de afgesproken tijdlijn’ te implementeren.