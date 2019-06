6 juni 1944 is een van de weinige dagen die doorgaans met één letter benoemd wordt: D-day. Exact 75 jaar geleden landden de geallieerden in Normandië om de bevrijding van West-Europa in te zetten. Wat gebeurde er op D-day? En hoe zagen de soldaten op het slagveld de strijd? U ziet het in de video hierboven.