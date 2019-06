ROLAND GARROS. Konta wipt Stephens op weg naar halve finales

Johanna Konta (WTA 26) heeft zich dinsdag als eerste geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. In de kwartfinales haalde de Britse het op Court Philippe-Chatrier met 6-1 en 6-4 van de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 7). De wedstrijd duurde 1 uur en 12 minuten.

Stephens bereikte vorig jaar nog de finale op het Parijse gravel. In de eindstrijd ging de Amerikaanse onderuit tegen Simona Halep.

Konta neemt het bij de laatste vier op tegen de winnares van het duel tussen de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 38) en de Kroatische Petra Martic (WTA 31). De Britse kwam bij haar vorige vier deelnames aan het tweede grandslamtoernooi van het seizoen nooit verder dan de openingsronde. Ze staat voor de derde keer in haar carrière in de halve finales van een grandslamtoernooi. Op de Australian Open 2016 en Wimbledon 2017 was dat ook haar eindstation.