Hermès blijft koning op de tweedehandsmarkt

De handtassen van het luxelabel Hermès blijven erg gegeerd op de tweedehandsmarkt voor designerspullen. Twee exemplaren van de Birkin zijn vorige week opnieuw van eigenaar verwisseld voor monsterbedragen.

Wie een Birkin of Kelly van Hermès wil kopen, twee van de beroemdste handtassen ter wereld, moet over het nodige geduld beschikken. Voor beide handtassen geldt een jarenlange wachtlijst. Op de tweedehandsmarkt heb je misschien meer geluk, al moet je daarvoor wel op een goed gespekte bankrekening kunnen terugvallen, zo blijkt nog maar eens.

Veilinghuis Christies had vorige week twee bijzondere exemplaren van de Hermès Birkin in de aanbieding op een veiling in Hongkong, en die zijn samen voor 3.625.000 Hongkongse dollar verkocht, ruim 410.000 euro. Dat meldt de South China Morning Post.

De duurste van de twee betreft een exemplaar van de Himalaya Birkin uit 2011, gemaakt van leder van de nijlkrokodil, met een slot van achttienkaraats goud en bezet met diamanten. Die unieke handtas (naar verluidt worden er maar twee exemplaren per jaar van vervaardigd) werd verkocht voor twee miljoen Hongkongse dollar, ofwel 227.000 euro. Een recordbedrag is dat echter nog steeds niet. Een ander exemplaar van de Himalaya Birkin werd in 2017 geveild voor bijna 340.000 euro.

Erg fragiel

Een tweede Hermès Birkin die werd geveild, was er eentje uit de ‘So black’-collectie, uit de periode dat Jean Paul Gaultier creatief directeur was bij het luxelabel. De handtas uit 2010 werd verkocht voor 1.625.000 Hongkongse dollar, 184.000 euro. Dat is ruim vier keer de aankoopwaarde, en wel een nieuw record voor een handtas uit die collectie.

Dat deze handtassen zo gegeerd zijn op de tweedehandsmarkt, komt omdat ze maar een korte tijd te koop waren door een productiefout. Jean Paul Gaultier liet de typische gouden of palladium hardware immers vervangen door pvd, metaal dat door verdamping werd bedekt met een zwarte toplaag, maar die bleken te fragiel waardoor de productie werd stopgezet. Het is niet bekend hoeveel exemplaren van deze handtassen in omloop zijn, wat de prijs op de tweedehandsmarkt nog omhoogduwt.