Hij is amper 17, heeft maar een handvol songs en nauwelijks live-ervaring. Toch mag Ibe Wuyts, aka Ibe, de derde dag van Rock Werchter aftrappen. Zijn de normen op Vlaanderens grootste festival bijgesteld?

Na het wegvallen van de Marcus King Band, neemt Ibe (Ibe Wuyts) over. De jongeman uit Genk, die tien dagen geleden de televisiewedstrijd The Voice won, mag op zaterdag 29 juni het podium van KluB C op ...