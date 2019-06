Spaanse justitie schort opgraving Franco op

Het Spaanse Hooggerechtshof heeft dinsdag het opgraven van het stoffelijk overschot van dictator Francisco Franco uit zijn mausoleum voorlopig opgeschort. De nabestaanden van Franco trokken eerder naar de rechtbank tegen de beslissing van de regering om Franco's lichaam te verplaatsen.

De socialistische regering had voorzien het lijk volgende week maandag op te graven, maar is een fel juridisch gevecht verwikkeld met nabestaanden van de dictator die Spanje tussen 1939 en 1975 met harde hand heeft geleid. De vijf rechters van het Hooggerechtshof hebben unaniem besloten gehoor te geven aan de wens van de nabestaanden van Franco en de opgraving op te schorten voor de tijd dat de justitie in het dispuut een beslissing ten gronde kan nemen.

Het Hof wil vermijden dat zowel de familie als de staat 'schade' lijden indien het verzet van de nabestaanden tegen de herbegraving ten gronde wordt aanvaard. Dat zou - zonder voorlopige maatregel - betekenen dat de stoffelijke resten zouden terugkeren naar de plaats waar ze nu liggen.

Franco ligt begraven in het mausoleum Valle de los Caidos nabij Madrid. De regering van de socialist Pedro Sanchez, die er bij haar aantreden in juni 2018 een erezaak van had gemaakt om de stoffelijke resten van Franco te verplaatsen, had in maart aangekondigd dat het lichaam op 10 juni zou opgegraven worden. Het zou daarna begraven worden aan de zijde van zijn echtgenote op een kerkhof ten noorden van Madrid.

De familie had eerder voorgesteld om de dictator te herbegraven in het familiegraf van de Almudenakathedraal in het hart van Madrid, naast het koninklijk paleis. De regering vreesde echter dat de kathedraal een pelgrimsoord voor nostalgici van de dictatuur zou worden.