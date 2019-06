Lotto-Soudal haalt 21-jarige Van Moer maand vroeger dan gepland naar de hoofdmacht

Een maand vroeger dan oorspronkelijk gepland maakt de 21-jarige Brent Van Moer de overstap van de Lotto Soudal U23-ploeg naar het WorldTour-team. Van Moer tekende een tweejarig profcontract en debuteert in de Hammer Series Limburg (7 – 9 juni) en neemt later ook deel aan de Baloise Belgium Tour (12 – 16 juni).

Bekijk hier onze digitale wielergids.

Van Moer kan reeds enkele mooie adelbrieven voorleggen. Zo behaalde de regerende Belgische beloftekampioen tijdrijden vorig jaar zilver op het U23-wereldkampioenschap tegen de klok in Innsbruck. Ook in het klassieke werk liet Van Moer zich opmerken met mooie resultaten. Zo werd hij vorig jaar tweede in de Omloop Het Nieuwsblad voor beloften, een wedstrijd die hij als junior al wist te winnen. Net als in 2018 werd de 21-jarige Belg – ondanks tegenslag in de slotfase – dit jaar zesde in de belofteversie van Parijs-Roubaix. Van Moer kijkt er natuurlijk heel erg naar uit om het WorldTour-team te vervoegen.

Brent Van Moer: “Uiteraard is het spannend om prof te worden. Maar Lotto Soudal is inmiddels een vertrouwde omgeving en ik zal er heel wat Belgische renners tegenkomen. Ook ken ik al wat jongens waarmee ik samenwerkte binnen de belofteploeg.”

Foto: Geert De Rycke

“Mijn sterktes bevinden zich in het tijdrijden en de klassiekers. Lotto Soudal is daarom de perfecte omgeving om mezelf daarin verder te ontwikkelen. Vooral op vlak van tijdrijden werkte ik binnen de nationale ploeg al vaak samen met Kevin De Weert. Het is dan ook leuk dat hij bij Lotto Soudal aan de slag is als performance manager. Natuurlijk hoop ik ook veel bij te leren van een wereldtopper tegen de klok zoals Victor Campenaerts. In de klassiekers kan ik leren van grote renners zoals Tiesj Benoot en Tim Wellens. In de toekomst moeten wedstrijden zoals Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen me echt liggen dankzij de lastigheidsgraad van die koersen en mijn grote motor.”

“Op tijdritvlak wordt het natuurlijk eerst afwachten hoe vlot alles verloopt. Bij de beloften kon ik presteren op het hoogste niveau, maar bij de profs is dat toch net dat tikkeltje anders. Ik hoop om stappen te zetten in het tijdrijden, maar ik wil zeker de klassiekers niet op de achtergrond schuiven in functie van het werk tegen de klok. Zeker tijdens de eerste jaren als prof wil ik van alles proeven.”

“Mijn eerste wedstrijd voor Lotto Soudal wordt de Hammer Series Limburg. Ik weet niet heel goed wat ik moet verwachten maar het komt er op vooral op neer om zoveel mogelijk te leren van de grote jongens. Tijdens de Baloise Belgium Tour, vooral dan in de tijdrit, wordt het interessant om me al eens te meten met toppers zoals Victor Campenaerts. Dan zal ik al snel weten hoeveel werk ik voor de boeg heb.”