Overheid activeert noodnummer voor onweer

Er wordt in de loop van de namiddag en de avond hevig onweer verwacht, dat schade kan veroorzaken. Mensen die de brandweer willen oproepen, kunnen terecht op het nummer 1722.

De federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken heeft dinsdagvoormiddag het nummer 1722 geactiveerd, omdat het KMI later op de dag onweer verwacht met mogelijk zware regen- en hagelbuien en felle rukwinden.

Via 1722 kunnen mensen de brandweer oproepen. Het nummer dient echter niet om hulp te vragen wanneer iemand in levensgevaar is. Daarvoor moeten de noodnummers 112 (ambulance en brandweer) en 101 (politie) gebruikt worden.

Vooral dinsdagavond en -nacht verwacht het KMI verspreid in het land felle buien en zware onweders. Overvloedige regen, zware windstoten en/of hagel kunnen op sommige plaatsen schade veroorzaken. In het tweede deel van de nacht zoud de buienactiviteit afnemen.