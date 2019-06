Er was dit jaar geen Belgische winnaar op de uitreiking van de Amerikaanse modeprijzen door de 'Council of fashion designers of America', maar op de rode loper in het Brooklyn Museum in New York was er absoluut geen gebrek aan stijl, met Anna Wintour, Tom Ford en Diane Kruger. Prijzen waren er dit jaar voor Brandon Maxwell, Rick Owens en Mary-Kate en Ashley Olsen, terwijl Jennifer Lopez in de bloemetjes werd gezet als mode-icoon.