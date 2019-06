De vele knipogen in Melania’s Londen-garderobe

Op het eerste officiële staatsbezoek van de Trumps in Groot-Brittannië, zal vooral de president het woord nemen. Maar first lady Melania spreekt met haar kleding. Een overzicht van haar vier outfits in de eerste 24 uur van het staatsbezoek.

Melania Trump weet hoe ze haar outfits voor zich moeten laten spreken. U herinnert zich misschien nog het lichtblauwe ensemble dat ze droeg voor de inauguratie van haar man, een duidelijke knipoog naar Jacqueline Kennedy, die ongeveer hetzelfde droeg bij de eedaflegging van haar man, meer dan een halve eeuw voordien.

Bij haar bezoek aan Afrika sloeg Melania dan weer de bal mis door zich te veel te spiegelen de outfit van de koloniale veroveraars, om over het beroemde jasje met de boodschap ‘I really don’t care’ nog maar te zwijgen. Ook over haar garderobe voor het eerste officiële staatsbezoek aan Groot-Brittannië lijkt ze goed te hebben nagedacht.

Foto: Photo News

Foto: EPA-EFE

Bij het vertrek in Washington DC op zondag stapte Melania aan boord van het presidentiële vliegtuig Air Force One gekleed in een jurk van Gucci met print waarop verschillende Britse symbolen te zien zijn, zoals de Big Ben, de Tower Bridge en de gekende rode dubbeldeksbussen.

Eens geland op Stansted Airport verliet ze het vliegtuig in een outfit met opvallende blouse van het oeroude Britse merk Burberry. Wie goed kijkt, ziet opgespelde medailles op haar borst. Een mogelijke verwijzing naar de herdenking rond 75 jaar D-Day met oorlogsveteranen.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Voor lunch met de Queen in Buckingham Palace en een bezoek aan het graf van de onbekende soldaat in Westminster Abbey koos Melania voor een witte jurk met marineblauwe riem en kraagje, een ontwerp van Dolce & Gabbana, met bijpassende hoed van Hervé Pierre. Het silhouet deed velen meteen denken aan wijlen prinses Diana, die regelmatig in gelijkaardige outfits verscheen. Ook de manier hoe ze haar hoed draagt, een beetje schuin, is hoe Diana het deed.

Dat de hertogin van Cornwall ook voor een witte outfit had gekozen, was een beetje jammerlijk. Alhoewel, toen bleek dat ook presidentsdochter Ivanka in het wit was opgedaagd, zou je misschien kunnen denken dat er sprake was van een thema.

Foto: REUTERS

Foto: Photo News

Want ook voor het staatsbanket die avond bleken alle vier de vrouwelijke hoofdrolspelers voor hetzelfde bleke kleurenpalet gekozen te hebben, inclusief de Queen en Catherine, hertogin van Cambridge. Melania had zich uitgedost in een vloerlange, mouwloze couturejurk van het Franse modehuis Dior en witte handschoenen.

Als er al een verborgen betekenis zit achter de kleurkeuze van Melania, Camilla, Catherine en de Queen, dan zal Trump die niet echt op prijs hebben gesteld. Toen hij in februari voor de derde keer de ‘State of the Union’ uitsprak, hadden alle Democratische vrouwen in het Congres zich ook in het wit uitgedost, als knipoog naar de strijd van de suffragettes voor het vrouwenstemrecht.