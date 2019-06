Zevenjarig meisje overleden na ongeval op Blosodomein Hofstade

Het levenloze lichaam van het meisje werd zondagnamiddag op het Blosodomein van Hofstade (Zemst) uit het water gehaald. Na reanimatie op het strand werd ze in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Het meisje overleed maandagnacht. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde.

Twee redders van Sport Vlaanderen begonnen onmiddellijk met reanimatie op het strand nadat ze het levenloze lichaam van het meisje hadden opgemerkt in het water. Er werd een MUG opgevorderd en het meisje werd met spoed naar het UZA in Edegem gebracht. Het meisje bevond zich al die tijd in levensgevaar en is maandagnacht overleden.

Een wetsdokter zal een autopsie uitvoeren en er werd al een opsporingsonderzoek geopend om de precieze omstandigheden van het ongeval na te gaan. Het meisje zwom met haar ouders in de bewaakte zwemzone van het domein.