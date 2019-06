‘Trump is een seksueel roofdier en een racist’

In Londen zit de Amerikaanse president Donald Trump samen met de Britse premier Theresa May en een aantal Britse bedrijfsleiders. Ondertussen maken actievoerders zich op om te protesteren tegen het staatsbezoek van Trump. Ook oppositiepartij Labour begrijpt niet waarom de Amerikaanse president zo geëerd wordt.

President Trump landde dinsdagochtend met zijn helikopter aan Buckingham Palace. Van daaruit reed hij naar St. James’s Palace. Daar ontbijt hij momenteel met ontslagnemend Brits premier Theresa May en enkele belangrijke bedrijfsleiders. Later op de dag praat Trump nog met May in haar ambtswoning in Downing Street en geeft hij een persconferentie, om af te sluiten met een galadiner in de Amerikaanse ambassade.

Ondertussen verzamelen betogers zich op Trafalgar Square en Parliament Square. De bekende ballon van Trump als een gigantische baby, was rond 11 uur helemaal opgeblazen aan het Parlement. Op Trafalgar Square staat dan weer een beeld van de president op een gouden toilet.

Er worden duizenden betogers verwacht, onder hen ook Jeremy Corbyn van oppositiepartij Labour. Die partij verklaarde eerder dat ze niet begreep waarom Trump op staatsbezoek komt. ‘Zo’n bezoek is een eer, en we denken niet dat deze president die eer verdient’, zei Emily Thornberry van Labour aan The Guardian.

‘Hij heeft geprobeerd om de grenzen met moslimlanden te sluiten, hij zet kleine Mexicaanse kinderen achter de tralies, hij heeft vrouwen aangerand en erover opgeschept’, aldus Thornberry. ‘Hij is een seksueel roofdier, een racist, en wij moeten eens nadenken wanneer ons land zo bang geworden.’