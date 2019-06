Blendle mikt enkel nog op Premium-abonnees

Blendle, de Nederlandse online kiosk die ook toegang biedt tot artikels uit de Belgische pers, stapt af van het model van ‘micropayments’. Losse artikelen zullen niet meer gekocht kunnen worden voor een klein bedrag, enkel het Premium-model blijft bestaan.

‘We hebben beide modellen naast elkaar gebruikt en zagen dat Premium-gebruikers Blendle drie keer zoveel gebruikten’, zegt mede-oprichter en ceo Alexander Klöpping (32) aan de Volkskrant. ‘Premium-gebruikers geven gemiddeld meer geld uit en zijn tevredener. Dat blijkt uit eigen onderzoek’, zegt de ceo.

De keuze om enkel verder te gaan met Premium is om verwarring te vermijden, maar ook de kosten speelden een rol. Klöpping hoopt dat door een speciale actie veel micropayment-gebruikers zullen overstappen naar een Premium-abonnement, dat 10 euro per maand kost. Vanaf vandaag hebben de Premium-abonnees toegang tot volledige tijdschriften, in plaats van slechts enkele artikelen per uitgave.

Blendle werd vijf jaar geleden opgestart, maar maakte sindsdien nog geen winst. Toch kan het bedrijf verder blijven bestaan, door investeringen van onder meer Postcode Loterij-oprichter Boudewijn Poelmann. De Persgroep Nederland, waaronder de Volkskrant, AD, Trouw en Het Parool vallen, levert het meeste inhoud voor Blendle.